بي بي تعلن نجاح عمليات الحفر في بئر الاستكشاف الكينج-2

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 فبراير 2025 11:11 مساءً - رنا ممدوح_ أعلنت شركة بي بي ، نجاح عمليات الحفر في بئر الاستكشافي” الكينج -2″ الواقع في امتياز شمال كينج مريوط البحرية كجزء من حملة حفر أربع آبار ضمن مشروع غرب دلتا النيل.

وذكرت الشركة في بيان، أنه تم بدء حفر البئر في 14 يناير الماضي بواسطة الحفار فالاريس DS-12، حيث تم العثور على خزانين محتملين من العصر الميسيني على عمق يقارب 2,400 متر.

وأوضحت، أنه بعد الانتهاء من أعمال حفر بئر”الكينج -2″، سينتقل الحفار DS-12 لحفر بئر استكشافي اخر”فيوم-5″ في منطقة امتياز شمال الإسكندرية.

وفي هذا السياق، قال نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسخط وشمال أفريقيا لشركة بي بي: “هذا الكشف يؤكد التزامنا المستمر في الاستثمار في عمليات الاستكشاف وتقييم الموارد البترولية لإضافة احتياطات جديدة دعما لأمن الطاقة في مصر ونموها الاقتصادي”.

وتابع: “بفضل استثماراتنا في البنية التحتية والتسهيلات، وشراكاتنا الاستراتيجية مع وزارة البترول، نحن في موقع يسمح لنا بالإسراع في تطوير هذا الاكتشاف والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية في أسرع وقت ممكن بعد استكمال عملية التقييم وتحديد الاحتياطات وإنتاجية الكشف”.

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من جانبه، أضاف المهندس وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبي بي مصر: “نركز على تعظيم الإنتاج من الموارد الحالية، واستكشاف فرص جديدة، والاستفادة من بنيتنا التحتية القائمة لدعم إمدادات الغاز التي تلبي الطلب المحلي المتزايد، مع تعزيز مكانة مصر كشريك إقليمي ورئيسي في قطاع الطاقة.”