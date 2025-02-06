تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4 آلاف جنيه

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 فبراير 2025 10:15 مساءً - شاهندة إبراهيم_ تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 10 جنيهات ليسجل عيار 21 مستوى 4000 جنيها، والجنيه الذهب بلغ 32 ألف جنيه.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 5 دولارات، لتسجل 2857 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4571 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3429 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2667 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 3985 جنيهًا، واختتم التعاملات حول 4010 جنيهات.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2845 دولارًا، ثم لامست مستوى 2885 دولارًا، كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت التعاملات حول 2862 دولارًا.

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وأوضح إمبابي، أن الذهب محا الخسائر السابقة من بداية تعاملات اليوم، وارتفع مرة أخرى، إذ كان التراجع ناتجًا بشكل أساسي عن تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، الذي قال إن تركيز إدارة ترامب ينصب على خفض عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، وليس سعر الفائدة القياسي قصير الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.