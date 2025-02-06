نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس ميرسك لا يتوقع عودة قريبة إلى البحر الأحمر بسبب عدم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 فبراير 2025 04:13 مساءً - العربية نت _قال الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الدنماركية ميرسك اليوم الخميس، إن الشركة لا تعتقد أنها نقترب من العودة إلى البحر الأحمر، نظراً لأن هناك عدم يقين كبير.

وأضاف الرئيس التنفيذي إن سوق الشحن العالمية تبدو أفضل في الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة عن المتوقع من قبل.

وقالت شركة ميرسك إنها ستواصل إعادة توجيه سفنها حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح حتى ضمان المرور الآمن في البحر الأحمر وخليج عدن على المدى الطويل.

تقديرات مخيبة لعام 2024

يأتي ذلك فيما أعطت الشركة تقديرات مخيبة للعام 2024 بأكمله مع توقعات بأن تكون الأرباح السنوية في 2025 أقل من العام الماضي بسبب عدم اليقين المرتبط بالتوترات الجيوسياسية والحرب التجارية .

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وأشارت “ميرسك” إلى أنها تتوقع الآن تسجيل أرباح قبل الفوائد والضرائب بين 6 و9 مليارات دولار، أي أقل من 12 مليار دولار التي حققتها في عام 2024

ولا يزال المسؤولون التنفيذيون في قطاع الشحن حذرين بشأن العودة إلى البحر الأحمر نظرا للمخاطر التي تتعرض لها السفن والبحارة والبضائع.

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر 2023، مما دفع معظم شركات الشحن إلى تحويل مسار السفن بعيدا عن قناة السويس واستخدام الطريق الأطول حول طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، وفقا لـ””.

وكانت شركة “Mitsui OSK Lines” أكبر مالك للسفن في اليابان، قد أكدت أنها غير مستعدة لاستئناف مرور سفنِها عبر البحر الأحمر، على الرغم من إعلان الحوثيين وقف استهداف السفن الأميركية والبريطانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن القرار سيحتاج إلى أسابيع أو ربما أشهر، مشيراً إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي تتابعها الشركة بحذر.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات عبد الكريم المصعبي، إن عمليات الشحن في البحر الأحمر لا تزال محفوفة بالمخاطر رغم وقف إطلاق النار في غزة وإعلان الحوثيين في اليمن تقليل الهجمات.