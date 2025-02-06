نعرض لكم الان تفاصيل خبر سلسلة Sphinx البولندية تخطط لافتتاح مطعمين في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 فبراير 2025 03:14 مساءً - سمر السيد _ تخطط سلسلة المطاعم البولندية سفنكس Sphinx لافتتاح مطعمين في مصر خلال فصل الصيف المقبل، بحسب ميهاو هابروص، القائم بأعمال سفير وارسو بالقاهرة.

ولم يفصح الدبلوماسي البولندي عن حجم الاستثمارات المتوقعة للمطعمين، لكنه أشار، في تصريحات لنشرة دوت الخليج ضمن حوار عبر البريد الإلكتروني ينشر لاحقًا، إلى أنهما بالتعاون مع أحد الشركاء المصريين، وبنظام الفرانشيز.

وفي أغسطس العام الماضي، أبرمت شركة Sfinks Polska، التي تدير سلسلة مطاعم Sphinx، اتفاقية مع شركة GRG المصرية للتنمية وإدارة المشروعات؛ لإنشاء مباني العلامة التجارية البولندية في مصر والمملكة العربية السعودية على أساس نظام الامتياز الفرعي “الفرانشيز”.

وافتُتح أول مطعم لـSphinx عام 1995 بمدينة لودز البولندية، وتمتلك حاليًا ما يقرب من 70 مطعمًا في بولندا.

وقال هابروص إن العام الماضي شهد الإعلان عن عدة استثمارات بولندية جديدة بمصر، ما يدل على الجاذبية المتزايدة الاستثمارية للسوق المصرية.

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وأوضح أن شركة فيرام Feerum البولندية لإنتاج صوامع الحبوب أعلنت خطتها لبناء مصنع بالقرب من بورسعيد، باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليون دولار.

وأضاف أن شركة بادما Padma البولندية تستهدف بناء مصنع للأثاث والمفروشات الداخلية بقيمة 70 مليون يورو في المنطقة الصناعية بالعلمين.

وتعتزم بادما تصنيع منتجات التصميمات والمفروشات الداخلية بمصنعها؛ بهدف التصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة، بحسب الدبلوماسي البولندي، متوقعًا افتتاح المصنع في مارس 2026، وأن يوفر 1200 فرصة عمل جديدة، بما في ذلك 300 في المرحلة الأولى منه.

وقال إن الشركات البولندية تشارك بفاعلية في قطاع الطاقة الخضراء، وتعتزم شركة هينفرا Hynfra البولندية بناء مصنعًا للأمونيا الخضراء باستثمارات 1.6 مليار دولار.

وارتفع صافي حجم تدفقات الاستثمارات البولندية المباشرة لمصر إلى 18.7 مليون دولار في العام المالي 2023/ 2024 مقابل 14.6 مليون دولار في العام المالي السابق عليه 2022 /2023، وفق أحدث إحصاءات منشورة من البنك المركزي المصري المصري.