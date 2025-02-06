مدبولي: القطاع الخاص غير النفطي يسجل أعلى مستوى له منذ 4…

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 فبراير 2025 01:12 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مؤشر مدير المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، الذي تم إعلانه مؤخرًا، حقق أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، حيث سجل 50.7 نقطة في الشهر الماضي.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا المؤشر يعد دليلًا مهمًا على استقرار الاقتصاد وتفاؤل القطاع الخاص بالظروف الاقتصادية الحالية والإجراءات التي تتخذها الحكومة ،ما يعكس ثقة الشركات في المستقبل الاقتصادي للبلاد، رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها الإقليم.

وأوضح مدبولي أن الحكومة مستمرة في العمل على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.