- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: القطاع الخاص غير النفطي يسجل أعلى مستوى له منذ 4… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 6 فبراير 2025 01:12 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مؤشر مدير المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، الذي تم إعلانه مؤخرًا، حقق أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، حيث سجل 50.7 نقطة في الشهر الماضي.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا المؤشر يعد دليلًا مهمًا على استقرار الاقتصاد وتفاؤل القطاع الخاص بالظروف الاقتصادية الحالية والإجراءات التي تتخذها الحكومة ،ما يعكس ثقة الشركات في المستقبل الاقتصادي للبلاد، رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها الإقليم.
وأوضح مدبولي أن الحكومة مستمرة في العمل على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: القطاع الخاص غير النفطي يسجل أعلى مستوى له منذ 4… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.