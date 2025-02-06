رئيس الوزراء: تعزيز التعاون مع العراق بمجالات إعادة الإعمار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 فبراير 2025 01:12 صباحاً - يارا الجنايني_ كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، عن زيارة قريبة للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى العراق لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النفط.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، حيث تم التوافق التام بين الجانبين على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف مدبولي أنه تم خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي، المهندس محمد شياع السوداني، التأكيد على الدور المتميز الذي تلعبه الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار في العراق.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي بأداء الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات في العراق، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تلتزم بمواعيد تنفيذها بل وتتفوق على الجداول الزمنية المحددة في العقود.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حرصه على تسليم مشروعات جديدة مباشرة إلى الشركات المصرية، مما يفتح مجالًا واسعًا لفرص عمل جديدة للشركات والعمالة المصرية في العراق في مجالات البنية التحتية.

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وفي سياق متصل، ناقش مدبولي مع الحكومة العراقية إمكانية الاستعانة بالعمالة المصرية في مشروعات إعادة الإعمار، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.