رئيس الوزراء: الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية خلال أيام

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 فبراير 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، مع تطبيقها بداية العام المالي الجديد.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحزمة تشمل زيادة المرتبات والأجور، والتي سيتم تنفيذها مع بداية العام المالي المقبل، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تقديم زيادات ملائمة تواكب المتطلبات الاقتصادية الحالية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري أنه تم عقد اجتماع هذا الأسبوع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الحزمة تتضمن زيادات في المرتبات مع زيادة المعاشات، في إطار دعم الأسر المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن النقاشات المتعلقة بتفاصيل الحزمة قد اكتملت مع وزير المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض الحزمة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحصول على رؤيته حول بعض النقاط التي لا تزال محل نظر.