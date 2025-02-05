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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: فرض الرسوم الجمركية على السلع قد يؤدي إلى موجة تضخم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هناك قلقًا متزايدًا من تأثير فرض الرسوم الجمركية على السلع عالميًا، حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما يتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.
وأشار مدبولي إلى أن الخبراء الاقتصاديين أبدوا تخوفهم من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تحمل السلع تكاليف إضافية، ما قد يدفع في النهاية إلى موجة تضخم جديدة تتفاقم بشكل سريع.
وأوضح مدبولي أن فرض هذه الرسوم يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد العالمي، حيث يراه البعض بمثابة “حرب تجارية” بين الدول.
وفي الوقت الذي تم فيه اتخاذ بعض القرارات من قبل بعض الدول في هذا الشأن، تم منح مهلة إضافية لمدة شهر لتسوية هذه المسائل والتوصل إلى اتفاقات مرضية بين الأطراف المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في هذا الملف، لافتًا إلى أن التوجه نحو فرض هذه الرسوم قد يعيد التضخم إلى مستويات مرتفعة على مستوى العالم، خاصة في ظل الانخفاض النسبي في معدلات التضخم الذي بدأ العالم يشهدها مؤخرًا.
ودعا مدبولي بضرورة الوصول إلى توافق عالمي بشأن إيقاف فرض هذه الرسوم، وذلك لضمان استقرار الأسواق العالمية وتحقيق تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية في الأشهر المقبلة.
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