مال وأعمال

50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها

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  • 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها 2/11
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  • 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها 4/11
  • 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها 5/11
  • 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها 6/11
  • 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها 7/11
  • 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها 8/11
  • 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها 9/11
  • 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها 10/11
  • 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4035 جنيها من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 09:15 مساءً - شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 50 جنيها ليسجل عيار 21 مستوى 4035 جنيهًا، والجنيه الذهب 32 ألف و280 جنيهًا.

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يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية بنحو 14 دولارًا، لتسجل 2883 دولارًا، كأعلى مستوى تاريخي لها.

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وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4612 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3459 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2690 جنيهًا.

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ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 3945 جنيهًا، واختتم حول 3985 جنيهًا.

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في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بقيمة 28 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2817 دولارًا، واختتمت حول 2845 دولارًا.

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أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب العالمية تلامس أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2883 دولارًا خلال تعاملات اليوم، مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن، ووسط حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية العالمية والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة، والتي تدعم بشكل أكبر خفض أسعار الفائدة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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