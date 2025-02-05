مال وأعمال

مدبولي: الأولوية بالموازنة الجديدة للتعليم والصحة وخفض العجز…

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  • مدبولي: الأولوية بالموازنة الجديدة للتعليم والصحة وخفض العجز… 3/9
  • مدبولي: الأولوية بالموازنة الجديدة للتعليم والصحة وخفض العجز… 4/9
  • مدبولي: الأولوية بالموازنة الجديدة للتعليم والصحة وخفض العجز… 5/9
  • مدبولي: الأولوية بالموازنة الجديدة للتعليم والصحة وخفض العجز… 6/9
  • مدبولي: الأولوية بالموازنة الجديدة للتعليم والصحة وخفض العجز… 7/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الأولوية بالموازنة الجديدة للتعليم والصحة وخفض العجز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:19 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الموازنة الجديدة ستشهد تناقصًا في العجز الكلي في إطار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المالي للبلاد.

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وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن زيادة الأجور والمعاشات تحتل جزءًا كبيرًا من أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الدعم لجميع الفئات المستحقة.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن التركيز الرئيسي في المرحلة المقبلة سيكون على دعم التعليم والصحة، حيث سيتم تخصيص مبالغ كبيرة لتطوير هذين القطاعين.

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وأوضح أن الحكومة ستخصص ميزانية ضخمة لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي سيتم تنفيذه في خمس محافظات جديدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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