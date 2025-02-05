اكتشاف بترولي جديد شمال البحر المتوسط بالتعاون مع بريتيش…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:19 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن اكتشاف بترولي جديد في منطقة كينج مريوط الواقعة شمال البحر المتوسط، تم تحقيقه بالشراكة مع شركة “بريتيش بتروليوم” العالمية.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هذا الاكتشاف الذي يجمع بين البترول والنفط، يُعد من أبرز الإنجازات التي ستسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار إلى أن التفاصيل الكاملة حول حجم الاحتياطيات المكتشفة وتركيبة الحقول سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن التركيبة الجيولوجية المميزة للمنطقة تُبشر بإمكانات واعدة لاكتشافات إضافية في المستقبل القريب.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يُعد انعكاسًا مباشرًا لجهود الدولة المصرية في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، مما أعاد تنشيط حركة الاستكشافات وحفز توسع أعمال الحفر.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لأن تسهم هذه الاكتشافات في تحقيق طفرة نوعية في قطاع الطاقة، بما يعزز من القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات البترولية.