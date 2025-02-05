مدبولي: خطة لزيادة إنتاج مياه البحر المحلاة إلى 5 ملايين متر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:19 مساءً - يارا الجنايني_ كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن خطة طموحة تستهدف تحقيق إنتاج أكثر من 5 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة يومياً الفترة المقبلة.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تعمل حالياً مع الشركات الكبرى المعنية بهذا المجال لتقديم تصورات حول كيفية تحقيق هذا الهدف الطموح.

وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة محطات التحلية ستقل بشكل كبير عند زيادة حجم الإنتاج، حيث سيتم الإعلان عن حجم أكبر للمحطات، مما سيؤدي إلى عروض تنافسية بأرقام أكثر قدرة على تحقيق الجدوى الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف في الوقت نفسه توطين صناعة مستلزمات محطات التحلية داخل مصر، بهدف زيادة المكون المحلي في هذه الصناعة الحيوية، بما يساهم في تقليل التكلفة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.