قرار جمهوري بالموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:19 مساءً - أ ش أ _ وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

يأتي القرار لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) مع شركة سكاتك النرويجية، أوشركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات الشركةالمالية، الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.