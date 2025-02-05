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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تقفز إلى مستوى قياسي جديد وسط حرب الرسوم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:19 مساءً - وكالات _ قفزت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد مع عودة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وما يمكن أن يسفر عنه ذلك من تباطؤ للاقتصاد وحروب تجارية.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند سعر 2884.8 دولار للأونصة، بزيادة 0.31%، فيما سجل الذهب في المعاملات الفورية سعر 2856.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:33 بتوقيت جرينتش.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.01% إلى 107.8 نقطة.
وفرضت الصين رسوما جمركية على بعض الواردات الأميركية في رد سريع على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على السلع الصينية، مما أدى إلى تجدد المخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم حتى مع تعليق ترامب تطبيق رسوم على المكسيك وكندا.
وقال رئيس قسم الأسواق المؤسسية العالمية لدى إيه.بي.سي ريفاينري نيكولاس فرابيل: “من المرجح للغاية فرض نطاق أوسع من الرسوم الجمركية التي طبقت أو نوقشت، وهو ما سيُحدث مزيدا من التقلبات وستستفيد أسعار الذهب على الأرجح بالرغم من بيئة الدولار القوية”. والذهب تقليديا وسيلة تحوط من التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.
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