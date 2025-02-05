مال وأعمال

ستس للاستشارات الهندسية تخطط لتوسيع استثماراتها في السعودية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ستس للاستشارات الهندسية تخطط لتوسيع استثماراتها في السعودية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:19 مساءً - محمد أحمد _ تعتزم شركة ستس للاستشارات الهندسية توسيع نطاق استثماراتها في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة؛ “للاستفادة من المزايا المتاحة للمستثمرين”.

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وقال هشام عثمان، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها تشرف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا، معظمها في مصر والسعودية.

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وأشار عثمان، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، إلى أن أبرز مشروعات الشركة في مصر: مجمع “جي هوب” الصناعي المتكامل بالعين السخنة لصالح شركة أوراسكوم للتنمية الصناعية.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة “ستس” أن المجمع يقام على مساحة 3.3 كيلو متر مربع في منطقة السخنة الصناعية باستثمارات تتخطى 13 مليار جنيه، متوقعًا أن يحقق “طفرة كبيرة في القطاع الصناعي” مع بداية تشغيله.

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وفي ديسمبر الماضي، أسندت أوراسكوم للمناطق الصناعية إلى “ستس” إنشاء المجمع الصناعي الجديد، لاستهداف مختلف الأنشطة الخضراء بين الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى مزيج من الصناعات الدوائية والإلكترونية والأغذية.

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ونوه الرئيس التنفيذي لشركة “ستس” بأن تصميمات المجمع تتضمن مركزا رئيسيا لدعم الصناعات الخضراء، ومنطقة متكاملة صناعية مستدامة وصديقة للبيئة مبنية على المعايير الدولية التي تقلل من انبعاثات الكربون.

وتأسست مجموعة ستس للاستشارات الهندسية في لبنان عام 2004، وأشرفت من ذلك الوقت على تصميم نحو 600 مشروع بواسطة 8 شركاء من جنسيات مختلفة وما يزيد على 800 مهندس، من بينهم 150 فى مصر، و600 فى السعودية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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