كامل الوزير: مستعدون لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية الخاصة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:18 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الشركات المصرية مستعدة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمنشأت الرياضية الخاصة بكأس العالم 2030 المقام بالمغرب.

جاء ذلك، في سياق استقبال الفريق مهندس كامل الوزير، السفير محمد آيات وعلى سفير المملكة المغربية بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل، وذلك بحضور اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل .

أكد الوزير حرص الحكومة المصرية على زيادة حجم التعاون المشترك بين الجانبين خاصة مع إطلاق الجانبين خلال العام الماضي اعلان مراكش لانطلاق التعاون الكبير بين مصر والمملكة المغربية في مجالات النقل المختلفة وفي ضوء تطلع الجانبين على التعاون في مجال الصناعة .

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال الصناعة، حيث أكد الوزير أن مصر تنفذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم وخاصة الدول العربية الشقيقة وأن هناك فرصاً واعدة في هذا المجال من الممكن أن تشكل انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجال الصناعة.

كما تم التباحث حول التعاون في مجالات النقل المختلفة وعلى رأسها قطاع النقل البحري وذلك من خلال التنسيق بين الموانئ المصرية والمغربية خاصة وان الموانئ المغربية تقع في غرب إفريقيا وتشكل نقطة انطلاقة للصادرات إلى دول غرب أوروبا والأمريكتين، كما أن الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر مثل سفاجا والسخنة تشكل نقطة انطلاق للصادرات إلى الدول الخليجية ودول جنوب وشرق آسيا.

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من جانبه، أكد السفير المغربي أن الشركات المصرية يجب أن تشارك في المناقصات الخاصة بهذه مشروعات البنية الأساسية الخاصة بكأس العالم، بالإضافة الي ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي الجانبين خلال الفترة القادمة لبحث تفعيل هذا التعاون.