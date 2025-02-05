مال وأعمال

محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي…

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  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 1/11
  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 2/11
  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 3/11
  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 4/11
  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 5/11
  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 6/11
  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 7/11
  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 8/11
  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 9/11
  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 10/11
  • محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمود محيي الدين: الإدخار القومي وليس العائلي فقط محرك أساسي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:18 مساءً - أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الادخار القومي هو المحرك للنمو وبدون وجود إدخار قومي الذي يشمل الادخار الخاص والادخار الحكومي والادخار العائلي ستلجأ الدول للخارج لدفع النمو من خلال الاستدانة وربما الاستثمار الأجنبي المباشر.

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وتابع أن الادخار القومي المتواصل والاستثمارت الخاصة مطلوبة وفي ظل أن الحكومة ومؤسساتها لا تدخر، يأتي دور ما يعرف ب ” بنوك الظل ” لحشد أموال توجه لمجالات الانتاج الزراعي والصناعي وغيرها.

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وأكد محيي الدين في لقائه مع الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بودكاست ” FRA بودكاست ” تحت عنوان ” اعرف تستفيد” أن فكرة إنشاء الرقابة المالية ترجع للتسعينات من خلال الاهتمام بتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره في الوساطة المالية، وحشد المدخرات، ومساندته للاستثمار ، مشيرا إلى أن الفكرة كانت مطروحة في تلك الفترة عن طبيعة الأسواق ودورها، فبعض الأسواق مثل أوروبا واليابان تعتمد بالأساس على البنوك وبعض الدول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعتمد بالأساس على الأسواق.

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وأوضح محيي الدين أنه في حالة مصر كان يجب تنشيط دور الأسواق المالية وأهمية وجود رقابة فعالية وتنسيق مع السياسات التي تقوم بها الدولة سواء سياسات اقتصادية أو سياسات عامة وهذا النقاش كان على المستوى المحلي والعالمي وهو الذي أدى في النهاية إلى إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008.

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وقال: تابعت في هذة الفترة التي كنت وقتها مسئولا عن ملف الاستثمار بعض التجارب الدولية مثل تجربة المملكة المتحدة وأستراليا وبعض التجارب الأخرى وبعد إنشاء وزارة الاستثمار وتكليفها بالقيام بأدوار الاستثمارات العامة وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي والإشراف على الكيانات المالية غير المصرفية. وتم تجميعها وفي إطار واحد وتواكب ذلك مع برنامج إصلاح القطاع المالي الذي طبق في مصر في مرحلته الأولى في الفترة من 2004 وحتى 2008.

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وأكد أن التعديلات الدستورية في 2014 تعد تأكيد دستوري على استقلال الهيئة واحترام دورها الرقابي والاشرافي.

ولفت أن هناك أهداف مستمرة لأي دولة وهي التقدم والنمو والتنمية، والحديث عن أهمية توطين التنمية، مشيراً إلى أنه لا يوجد مجال لتحقيق التنمية المستدامة بدون وجود معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، وهناك دول حققت ذلك بالفعل مثل تجربة دول جنوب شرق آسيا وهي تجارب يمكن الاستفادة منها، أيضا هناك بعض التجارب الأفريقية التي يمكن النظر لها مثل تجارب الابتكار والشمول المالي في كينيا.

وتابع الدكتور محمود محيي الدين أن النمو يحتاج إلى استثمار في البشر والتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية التكنولوجية وأيضا الاستثمار في موضوعات الاستدامة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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