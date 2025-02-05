مصر وتونس تعقدان الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:18 مساءً - محمد أحمد _ أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه سيتم عقد الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر وتونس خلال شهر أبريل المقبل .

جاء ذلك، خلال استقبال الوزير ، السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية في القاهرة، حيث نقل السفير التونسي رسالة من سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي.

وأوضح الخطيب، أنه تم مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، وأهمية عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن تنظيم منتدى أعمال مشترك خلال فعاليات اللجنة.

كما أعرب عن ترحيبه بعقد اجتماعات اللجنة، مؤكداً على ضرورة تعزيز الشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التكامل التجاري والاستثماري.

من جانبه، أكد السفير محمد بن يوسف حرص تونس على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيراً إلى المشاريع التي تنفذها الشركات المصرية في تونس والتي تعكس التفاعل الإيجابي بين البلدين.