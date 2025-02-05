مال وأعمال

النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط…

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  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 1/11
  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 2/11
  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 3/11
  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 4/11
  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 5/11
  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 6/11
  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 7/11
  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 8/11
  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 9/11
  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 10/11
  • النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط الأمريكي يقلص خسائره بعد توقيع ترامب مذكرة الضغط… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ قلصت أسعار النفط الأمريكي خسائرها خلال تعاملات يوم الثلاثاء الرابع من فبراير عند التسوية، بعد تراجعها في وقت سابق من اليوم بسبب التطورات المتعلقة بقرارات فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين وأمريكا والصين.

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وجاء تقليص الخسائر بعد الأنباء المتعلقة بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية لاستعادة حملة “الضغط الأقصى” على إيران من أجل منعها من امتلاك سلاح ننوي وتقليص صادراتها من النفط، وهو ما حدث بالفعل في وقت لاحق من اليوم.

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وقلصت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسائرها لتنخفض 46 سنتاً أو 0.63% إلى 72.70 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن انخفضت بأكثر من 3% في وقت سابق من التعاملات إلى أقل مستوى منذ أواخر ديسمبر.

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بينما حولت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها إلى مكسب، لتصعد 24 سنتاً أو 0.32% عند التسوية إلى 76.20 دولار للبرميل، بعد تراجعها بأكثر من 1% في وقت سابق.

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جاء التراجع الكبير في النفط في وقت مبكر من اليوم مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الواردات من بكين بنسبة 10% يوم الثلاثاء، وهو ما دفع الصين إلى فرض رسوم جمركية على بعض الصادرات إلى الولايات المتحدة كرد على تلك التعرفات.

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لكن الكشف عن توقيع ترامب مذكرة بشأن إعادة تنفيذ سياسة “الضغط الأقصى” على طهران بما قد يؤثر على صادرات النفط الإيراني، دفع الأسعار إلى الارتداد.

أدت سياسات ترامب تجاه إيران في فترته الأولى إلى وصول صادرات طهران من النفط إلى نحو الصفر خلال جزء من تلك الفترة مع إعادة فرض العقوبات الأميركية. لكن تلك الصادرات عادت إلى الارتفاع في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مع نجاح الدولة الآسيوية في التهرب من العقوبات.

وقال  المحلل بشركة Price Futures Group، فيل فلين: “السبب خلف تراجع النفط قرب الحد الأدنى من نطاق التداول هو رد الصين، وعاد إلى الصعود بسبب ‘الضغوط القصوى’ على إيران”.

وزادت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة في العام 2024 مع توفير طهران طرقاً من أجل الالتفاف على العقوبات المفروض عليها.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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