تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت بيانات أمريكية جديدة عن تراجع فرص العمل بنحو 556 ألف فرصة خلال شهر ديسمبر على أساس شهري، لتصل إلى 7.6 مليون فرصة.

وبحسب التقرير الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء الرابع من شهر فبراير، عدلت الوزارة بيانات فرص العمل الخاصة بشهر نوفمبر لتصبح 8.156 مليون فرصة عمل بدلاُ من 8.098 مليون فرصة بحسب ما أعلن في وقت سابق.

وكان اقتصاديون يتوقعون وصول فرص العمل في الولايات المتحدة خلال ديسمبر إلى ثمانية مليون فرصة، بحسب استطلاع أجرته وكالة .

في نفس الوقت تراجعت عمليات تسريح العاملين في الولايات المتحدة 29 ألفاً إلى 1.771 مليون عملية تسريح خلال شهر ديسمبر، لكن من فقدوا وظائفهم أصبح من الصعب عليهم إيجاد فرص عمل جديد في ظل حالة من الحذر لدى أصحاب العمل.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي تثبيت معدل الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق بين 4.25% و4.50% في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي.