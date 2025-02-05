مال وأعمال

تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح…

0 نشر
0 تبليغ

  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 1/11
  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 2/11
  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 3/11
  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 4/11
  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 5/11
  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 6/11
  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 7/11
  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 8/11
  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 9/11
  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 10/11
  • تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت بيانات أمريكية جديدة عن تراجع فرص العمل بنحو 556 ألف فرصة خلال شهر ديسمبر على أساس شهري، لتصل إلى 7.6 مليون فرصة.

predco_adv_2021

وبحسب التقرير الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء الرابع من شهر فبراير، عدلت الوزارة بيانات فرص العمل الخاصة بشهر نوفمبر لتصبح 8.156 مليون فرصة عمل بدلاُ من 8.098 مليون فرصة بحسب ما أعلن في وقت سابق.

E-Bank

وكان اقتصاديون يتوقعون وصول فرص العمل في الولايات المتحدة خلال ديسمبر إلى ثمانية مليون فرصة، بحسب استطلاع أجرته وكالة .

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

في نفس الوقت تراجعت عمليات تسريح العاملين في الولايات المتحدة 29 ألفاً إلى 1.771 مليون عملية تسريح خلال شهر ديسمبر، لكن من فقدوا وظائفهم أصبح من الصعب عليهم إيجاد فرص عمل جديد في ظل حالة من الحذر لدى أصحاب العمل.

AYADY
Contct_90-728

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي تثبيت معدل الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق بين 4.25% و4.50% في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة وانخفاض عمليات التسريح… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا