مال وأعمال

رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد…

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  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 1/11
  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 2/11
  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 3/11
  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 4/11
  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 5/11
  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 6/11
  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 7/11
  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 8/11
  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 9/11
  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 10/11
  • رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس “يو بي إس”: التضخم الجمركي غير مسعر ويهدد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 11:08 صباحاً - العربية نت _ حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة “يو بي إس”، سيرجيو إيرموتي، من أن الأسواق قد لا تعكس بشكل كامل المخاطر التضخمية التي تشكلها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وعلى الرغم من أن “موضوع الرسوم الجمركية قد تم تسعيره بالفعل بطريقة ما في السوق”، إلا أن هذا لا ينطبق على جميع “النتائج السلبية”، كما قال إيرموتي في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” اليوم الثلاثاء، اطلعت عليها “العربية Business”.

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وقال: “هناك ضغوط تضخمية” على خلفية الرسوم الجمركية، “وهذا بدوره يعني أن البنوك المركزية ستحتاج إلى وقف مسار التيسير النقدي وربما حتى التراجع”. وهذا “شيء غير محسوب في الأسواق”.

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تأتي التعليقات بعد وقت قصير من موافقة ترامب على تأجيل الرسوم الجمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر بعد أن وافقت كل من جارتي الولايات المتحدة على اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الهجرة والاتجار بالمخدرات على الحدود. وقد أدى ذلك إلى تجنب حرب تجارية قارية في الوقت الحالي.

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أعلن ترامب النصر بينما ألمح إلى أن المفاوضات الصعبة لا تزال في المستقبل. وقد استهدف العجز التجاري الأمريكي مع كندا.

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وقال إرموتي إن الأطراف المشاركة في المناقشات المختلفة حول التعريفات الجمركية أظهرت “استعدادها للتفاوض”.

وتؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة تكلفة الواردات، مما يؤدي عادة إلى ارتفاع التضخم، وهو ما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي. وقد يؤثر ذلك على رغبة البنوك في إصدار القروض وكذلك على شهية المخاطرة لدى العملاء الأثرياء.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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