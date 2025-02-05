بولاريس تبدأ تطوير منطقة العاصمة الإدارية في النصف الثاني

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 11:08 صباحاً - محمد أحمد ويارا الجنايني _ تستعد شركة بولاريس باركس للمناطق الصناعية، لإطلاق أعمال تطوير منطقتها الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات التعاقد على الأرض التي وقّعت بشأنها مذكرة تفاهم في وقت سابق.

وقال المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولاريس باركس، في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” أن الشركة تمضي قدمًا في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالأرض في العاصمة الإدارية، تمهيدًا لانطلاق أعمال التطوير وفق رؤية متكاملة لإنشاء منطقة صناعية وخدمية متطورة.

وأشار إلى أن بولاريس باركس تتبنى استراتيجية توسعية تستهدف تعزيز وجودها في السوق المصرية، مع تطلعها إلى الاستحواذ على أراضٍ جديدة، بما يسهم في توسيع نطاق مشاريعها الصناعية وخدماتها المتكاملة.

الجدير بالذكر، أن الشركة وقعت عقد تخصيص قطعة أرض تمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع في سبتمبر الماضي بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، وذلك لتطوير منطقة صناعية متكاملة بنظام المطور الصناعي.

المشروع سينفذ على مرحلتين، ليصل إجمالي المساحة إلى 2.6 مليون متر مربع، باستثمارات تُقدّر بنحو 4.5 مليار جنيه، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة لمشروع العاصمة الإدارية 6 مليارات جنيه، مع مستهدف لإنشاء منطقة صناعية وخدمية متكاملة تمتد على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع.