نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيسة المفوضية: الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على تهديدات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:15 صباحاً - العربية نت _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد في حال نفّذ دونالد ترامب تهديداته بشأن فرض رسوم جمركية، إلا أنها أشارت إلى ضرورة أن تكون بروكسل عملية للغاية وأن تجلس على طاولة الحوار عند الضرورة، مؤكدة استعدادها لإجراء محادثات قوية مع واشنطن بشأن التجارة.
وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيرد بصرامة في حال تم استهدافه بشكل غير عادل.
وخلال حملته الانتخابية، تطرق ترامب أكثر من مرة إلى خطط لفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و20% على واردات الاتحاد الأوروبي معتبرا أنها ستعزز الصناعات المحلية وتعالج العجز التجاري.
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