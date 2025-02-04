علي الغانم الكويتية: منتجع سياحي في مصر.. ودراسة إنشاء مصنع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - دوت الخليج – تدرس مجموعة “علي الغانم” الكويتية توسيع استثماراتها في مصر بإنشاء منتجع سياحي على البحر الأحمر، مع دراسة إنشاء مصنع للأنسولين بالتعاون مع شركات أجنبية.

وناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، مع وفد مجموعة علي الغانم، خلال زيارته إلى الكويت، مستهدفات الشركة للتوسع في استثماراتها في مجال الإنشاءات في مصر.

واستعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية، إلى جانب جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.

وقال «الخطيب» إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، كما تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، وكذا العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

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ولفت إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.