مال وأعمال

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير…

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 1/11
  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 2/11
  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 3/11
  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 4/11
  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 5/11
  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 6/11
  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 7/11
  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 8/11
  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 9/11
  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 10/11
  • عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ لاستعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

predco_adv_2021

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.

E-Bank

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

AYADY
Contct_90-728

وأشار الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا