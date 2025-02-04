وزير الاستثمار: فرص متميزة في مصر بمجالات الرعاية الصحية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - دوت الخليج_ التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد هيئة الاستثمار الكويتية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال وزير الاستثمار إن الدولة تستهدف توطين عدد كبير من الصناعات بالسوق المصري، بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجالات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الخطيب حرص الحكومة على إزالة التحديات التى تواجهها الشركات المستثمرة فى مصر فى كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتواصل مع المستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة فى مصر وتذليل العقبات التى تواجهها.

وأشار الخطيب إلى أن السوق المصرى يمتلك عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والتى تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.

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وأوضح الخطيب أن وزارة الاستثمار تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.