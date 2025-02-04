نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - سي إن بي سي_ أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن العمل جارٍ لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو أس إيد” USAID، في وقت يقود ماسك جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، وخفض الإنفاق الفيدرالي الأميركي.

وكشفت قناة إيه.بي.سي نيوز على إكس، الاثنين، نقلاً عن مصادر لم يحددوا هويتها، إن الاختيار وقع على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتولي مهمة القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال ماسك إن الوكالة مؤسسة “لا يمكن إصلاحها”، مضيفاً أن ترامب يتفق على أنه يتعيّن إغلاقها. وبالفعل، قال موظفون بالوكالة إن المقر الرئيسي بوسط واشنطن أغلق أبوابه اليوم.

وشنّ كل من ترامب وماسك أمس الأحد، هجوماً عنيفاً على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي قام الرئيس الأمريكي بتجميد معظم تمويلها.

وقال ترامب إنّ هذه الوكالة الرسمية للمساعدات الإنمائية التي تبلغ ميزانيتها حوالي 40 مليار دولار سنوياً “يُديرها مجانين متطرّفون، ونحن في صدد طردهم، ثمّ سنتّخذ قراراً بشأن أنشطتها”.

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وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وصف ماسك الوكالة بأنّها “منظمة إجرامية”.

وتحدث ماسك، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، عن أداء وزارة الكفاءة الحكومية اليوم الاثنين عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يرأسها أيضاً.

ونقلت أمس الأحد عن ثلاثة مصادر القول إن إدارة ترامب عزلت اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في وكالة التنمية مطلع الأسبوع بعد أن حاولا منع ممثلين عن وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى مناطق محظورة من المبنى.

وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد في العالم، وصرفت في السنة المالية 2023 نحو 72 مليار دولار من المساعدات على مجالات واسعة مثل صحة المرأة في مناطق الصراعات وتوفير المياه النظيفة وأمن الطاقة ومكافحة الفساد. كما قدمت 42 بالمئة من جميع المساعدات الإنسانية التي رصدتها الأمم المتحدة في 2024.