مال وأعمال

ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية…

0 نشر
0 تبليغ

  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 1/11
  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 2/11
  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 3/11
  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 4/11
  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 5/11
  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 6/11
  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 7/11
  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 8/11
  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 9/11
  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 10/11
  • ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - سي إن بي سي_ أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن العمل جارٍ لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو أس إيد” USAID، في وقت يقود ماسك جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، وخفض الإنفاق الفيدرالي الأميركي.

predco_adv_2021

وكشفت قناة إيه.بي.سي نيوز على إكس، الاثنين، نقلاً عن مصادر لم يحددوا هويتها، إن الاختيار وقع على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتولي مهمة القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

E-Bank

وقال ماسك إن الوكالة مؤسسة “لا يمكن إصلاحها”، مضيفاً أن ترامب يتفق على أنه يتعيّن إغلاقها. وبالفعل، قال موظفون بالوكالة إن المقر الرئيسي بوسط واشنطن أغلق أبوابه اليوم.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

وشنّ كل من ترامب وماسك أمس الأحد، هجوماً عنيفاً على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي قام الرئيس الأمريكي بتجميد معظم تمويلها.

AYADY
Contct_90-728

وقال ترامب إنّ هذه الوكالة الرسمية للمساعدات الإنمائية التي تبلغ ميزانيتها حوالي 40 مليار دولار سنوياً “يُديرها مجانين متطرّفون، ونحن في صدد طردهم، ثمّ سنتّخذ قراراً بشأن أنشطتها”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وصف ماسك الوكالة بأنّها “منظمة إجرامية”.

وتحدث ماسك، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، عن أداء وزارة الكفاءة الحكومية اليوم الاثنين عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يرأسها أيضاً.

ونقلت أمس الأحد عن ثلاثة مصادر القول إن إدارة ترامب عزلت اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في وكالة التنمية مطلع الأسبوع بعد أن حاولا منع ممثلين عن وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى مناطق محظورة من المبنى.

وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد في العالم، وصرفت في السنة المالية 2023 نحو 72 مليار دولار من المساعدات على مجالات واسعة مثل صحة المرأة في مناطق الصراعات وتوفير المياه النظيفة وأمن الطاقة ومكافحة الفساد. كما قدمت 42 بالمئة من جميع المساعدات الإنسانية التي رصدتها الأمم المتحدة في 2024.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب وماسك يشنان هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا