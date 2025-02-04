مال وأعمال

حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة…

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  • حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة… 1/9
  • حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة… 2/9
  • حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة… 3/9
  • حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة… 4/9
  • حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة… 5/9
  • حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة… 6/9
  • حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة… 7/9
  • حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة… 8/9
  • حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الخطيب يبحث مع وزيرة المالية الكويتية نتائج اللجنة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - دوت الخليج_ التقى المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندسة نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فى إطار زيارته الحالية لدولة الكويت.

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وقال الخطيب إن اللقاء استعرض النتائج الإيجابية للجنة التجارية المشتركة بين البلدين فى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والجمارك، وسلامة الغذاء، والزراعة، وكذا في مجال التعاون بين الغرف التجارية.

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واستعرض الخطيب الجهود التى تتبناها الدولة المصرية حاليا لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والهادفة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المستثمرين، مشيرًا إلى تطلع الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري في القطاعات محل الاهتمام المشترك.

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ومن جانبها أكدت نورة الفصام، وزيرة المالية الكويتية، عمق العلاقات التي تربط البلدين، والتطلع الى العمل المثمر بين الجانبين من خلال وضع خارطة طريق للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، في ظل الإمكانات والفرص المتاحة، وبما يتوافق مع الرؤى الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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