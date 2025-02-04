ترامب: الرسوم الجمركية ضربة افتتاحية.. ولا ضمانات بصمود وقف…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الاثنين، إنه لا توجد ضمانات بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، وأن الرسوم الجمركية مجرد “ضربة افتتاحية قد تتوسع”.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لصحفيين في البيت الأبيض، إن الاتفاق صامد في الوقت الحالي.

ترامب: الرسوم الجمركية على الصين قد تزيد

وبشأن التعرفات الجديدة التي قلبت الأسواق العالمية، حذر الرئيس الأميركي من أنه قد يرفع الرسوم الجمركية على الصين لتزيد عن العشرة بالمئة التي فرضها يوم السبت قائلاً “سنتحدث إلى الصين” على الأرجح خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

ووصف ترامب في حديثه إلى صحفيين بالبيت الأبيض الرسوم الجمركية التي فرضها على البضائع الصينية بأنها مجرد “ضربة افتتاحية” في مساعيه لتحقيق المزيد من التوازن في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

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وتعهد ترامب بإنهاء ما وصفه بالهيمنة الصينية على قناة بنما التي أبدى مراراً رغبته في استعادتها، وقال: “الصين لن تشارك في مشروع قناة بنما لفترة طويلة”.

وتحدث ترامب عن قراره المثير للجدل بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي جاء بعد الاتفاق مع فريق إيلون ماسك الذي يترأس وكالة خاصة بكفاءة الحكومة الأميركية.

وأوضح ترامب: الوكالة فكرة جيدة لكنها تضم مجانين يساريين متطرفين. وشدد ترامب على أنه لا يوجد تضارب في المصالح بين أعمال ماسك الخاصة ومهامه الحكومية.

وتحدث ترامب عن قراره الأخير باستحداث صندوق سيادي للولايات المتحدة، موضحاً أن تطبيق تيك توك قد ينضم إلى الصندوق.