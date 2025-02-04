رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع وزير الاستثمار العلاقات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - دوت الخليج_ استقبل الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء المصري بدولة الكويت، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان سبل تنمية التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، بما يصب في صالح البلدين .

وأكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء المصري الكويتي، تقدير بلاده لدولة مصر، وحرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، مشيدًا بالنتائج الإيجابية للجنة التجارية المشتركة ودورها الملموس في تنمية أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

ومن جانبه نقل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تحيات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المصري بدولة الكويت ودعوته إلى زيارة جمهورية مصر العربية، موجهًا الشكر والتقدير لدولة الكويت قيادة وشعبًا على استضافة فعاليات اللجنة التجارية المشتركة.

حضر اللقاء خليفة عبد الله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر لدى دولة الكويت، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والوزير مفوض تجاري عصام بريقع.