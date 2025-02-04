اقتصادية قناة السويس تتعاقد على 255 مشروعا بإجمالي استثمارات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - كشف وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة استطاعت جذب استثمارات ضخمة من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال الثلاثين شهراً الأخيرة في التعاقد على 251 مشروعاً بالمناطق الصناعية والمواني، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 6.23 مليار دولار، وبما يوفر ما يقرب من 28 ألف فرص عمل.

أضاف وليد جمال الدين، أن مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية اعتمد خلال يناير الماضي 4 مشروعات جديدة، بإجمالي استثمارات 1.84 مليار دولار.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومجموعة من ممثلي غرفة الصناعات الهندسية، وغرفة الصناعات النسيجية، وغرفة الصناعات الغذائية، وغرفة صناعة البترول والتعدين، وغرفة الصناعات الكيماوية، لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون المتبادل، وتيسير أي عقبات تواجه الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية، وتشجيعها على توسيع نشاطها داخل المنطقة الاقتصادية.

وأكد وليد جمال الدين على سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تنويع القاعدة الإنتاجية المصرية، وتعزيز الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، حيث

من جانبه عبر المهندس محمد زكي السويدي، عن سعادته بكل الإنجازات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فيما يتعلق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم المستثمر بخدمات وحوافز مميزة، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة، والبنية التحتية اللازمة لإقامة مختلف المشروعات.

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كما أشار السويدي، إلى أن هذا اللقاء هو بداية لمزيد من التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب هذا اللقاء توجه الوفد لزيارة ميدانية للمطور الصناعي “السويدي للتنمية الصناعية”، والمطور الصناعي “أوراسكوم للمناطق الصناعية” للتعرف على الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، تلاها توجه الوفد إلى زيارة ميناء السخنة لمشاهدة أعمال التطوير.