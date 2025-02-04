- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي وسط المخاوف من اندلاع حرب تجارية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد بعد تراجعات في بداية التعاملات مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين مطلع الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.98% إلى 2.827.59 دولاراً للأونصة.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.92% لتسجل 2.861.20 دولاراً للأونصة.
واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
رسوم ترامب الجمركية
تابعنا على | Linkedin | instagram
فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على واردات الصين، اعتباراً من يوم الثلاثاء. وردّت كندا والمكسيك بإجراءات مماثلة، حيث فرضتا رسوماً بنسبة 25% على الواردات الأميركية، مما يهدد باضطرابات اقتصادية في الدول الثلاث. من جهتها، أعلنت الصين أنها ستطعن في الرسوم الجمركية الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية، إلى جانب اتخاذ إجراءات مضادة لم تحددها بعد.
كما تأثر الذهب بعمليات جني الأرباح بعد تجاوزه مستوى 2800 دولاراً للأونصة لأول مرة الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2817.23 دولاراً للأونصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي وسط المخاوف من اندلاع حرب تجارية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.