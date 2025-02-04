الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي وسط المخاوف من اندلاع حرب تجارية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:10 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد بعد تراجعات في بداية التعاملات مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين مطلع الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.98% إلى 2.827.59 دولاراً للأونصة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.92% لتسجل 2.861.20 دولاراً للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

رسوم ترامب الجمركية

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فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على واردات الصين، اعتباراً من يوم الثلاثاء. وردّت كندا والمكسيك بإجراءات مماثلة، حيث فرضتا رسوماً بنسبة 25% على الواردات الأميركية، مما يهدد باضطرابات اقتصادية في الدول الثلاث. من جهتها، أعلنت الصين أنها ستطعن في الرسوم الجمركية الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية، إلى جانب اتخاذ إجراءات مضادة لم تحددها بعد.

كما تأثر الذهب بعمليات جني الأرباح بعد تجاوزه مستوى 2800 دولاراً للأونصة لأول مرة الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2817.23 دولاراً للأونصة.