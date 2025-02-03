وزير التموين: التنسيق مع السلاسل التجارية لضمان توفير السلع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 06:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والسلاسل التجارية لضمان توفير السلع بجودة عالية وبكميات كافية وبأسعار مناسبة في جميع أنحاء الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم.

وشدد الوزير، خلال اجتماعه مع ممثلي السلاسل التجارية الكبرى لبحث استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر المبارك، على ضرورة مراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو تتسبب في اختناقات في العرض.

ولفت فاروق إلى قيام وزارة التموين بتكثيف حملاتها الرقابية خلال شهر رمضان، بالتزامن مع تفعيل خطط التوزيع المدروسة، لضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين دون أي عوائق.

و أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الطلب.

ونوه بأهمية قيام السلاسل التجارية بتخصيص ركن ثابت لمنتجات “أهلاً رمضان” بهدف ضخ المزيد من السلع والمنتجات الأساسية داخل المنافذ والمعارض، كما تم الاتفاق على عرض منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل السلاسل التجارية.

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من جانبهم، أعرب ممثلو السلاسل التجارية عن استعدادهم الكامل للتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدين التزامهم بتوفير السلع بأسعار تنافسية وجودة عالية، بما يتوافق مع توجيهات الوزارة. كما تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الوزارة والسلاسل التجارية لمتابعة تدفق السلع وحل أي معوقات قد تظهر خلال الفترة المقبلة.