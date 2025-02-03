صادرات”المصرية السويسرية” من الدقيق ترتفع 38%…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 06:14 مساءً - محمد أحمد _ سجلت صادرات مجموعة “المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات” نمواً بنسبة 38% خلال عام 2024، لتصل إلى 40 مليون دولار، محققة بذلك 10% من إجمالي صادرات الدقيق المصرية التي بلغت 450 مليون دولار.

وأكد المهندس أحمد السباعي، المدير العام للمجموعة في بيان، أن هذا النمو جاء مدفوعاً بزيادة الطلب في أسواق السودان، فضلاً عن التعاون مع “منظمة الغذاء العالمي” لتوريد الدقيق إلى غزة، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات. كما شهدت السوق الصومالية زيادة في الطلب على منتجات المجموعة، مما عزز من أدائها التصديري.

وأشار إلى أن المجموعة بدأت للمرة الأولى في تصدير الدقيق إلى أسواق أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى دخولها أسواق سوريا والعراق والإمارات، في إطار استراتيجيتها التوسعية التي تهدف إلى تعزيز وجودها في الأسواق العالمية وتنويع وجهاتها التصديرية.

التصدير إلي 40 دولة حول العالم ومستهدف التوسع في 4 أسواق جديدة

وكشف المدير العام عن أن “المصرية السويسرية” تستغل حالياً 60% من طاقتها الإنتاجية للدقيق، مع خطط لزيادة معدلات التشغيل تلبية للطلب المتزايد. وأضاف أن المجموعة تصدر منتجاتها إلى نحو 40 دولة حول العالم، مما يعكس نجاحها في توسيع نطاق تواجدها الدولي.

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واضاف أن المجموعة تواصل ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطحن والتعبئة بهدف رفع جودة الإنتاج وفقاً لأحدث المعايير الدولية، مع التركيز على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية.

وأكد أن المجموعة ستواصل تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على تحسين جودة منتجاتها وتعزيز تنافسيتها، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة العائدات التصديرية للقطاع.