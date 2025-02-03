وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 05:16 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية الأسواق المنظمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار في الأسواق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وأيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأشار فاروق، إلي أن الأسواق الحضارية تهدف إلى تنظيم حركة التجارة، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة،

واوضح أن عملية التطوير تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

ويقع السوق الحضاري بالعاشر من رمضان على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 141 باكية تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، كما يوفر السوق منافذ لبيع الملابس والأحذية، مما يجعله وجهة شاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.