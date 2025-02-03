مال وأعمال

وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز…

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 1/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 2/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 3/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 4/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 5/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 6/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 7/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 8/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 9/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 10/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 11/12
  • وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 05:16 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية الأسواق المنظمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار في الأسواق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

predco_adv_2021

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وأيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

E-Bank

وأشار فاروق، إلي أن الأسواق الحضارية تهدف إلى تنظيم حركة التجارة، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة،

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

واوضح أن عملية التطوير تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

AYADY
Contct_90-728

ويقع السوق الحضاري بالعاشر من رمضان على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 141 باكية تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، كما يوفر السوق منافذ لبيع الملابس والأحذية، مما يجعله وجهة شاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: الأسواق المنظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا