مال وأعمال

قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها…

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  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 1/11
  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 2/11
  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 3/11
  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 4/11
  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 5/11
  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 6/11
  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 7/11
  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 8/11
  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 9/11
  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 10/11
  • قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول CHRYSALIS في رحلتها… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 05:16 مساءً - شهدت قناة السويس عبور ناقلة البترول CHRYSALIS ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ميناء سيكا بالهند، ومتجهة إلى ميناء سيدي كرير بالإسكندرية.

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تعد الرحلة هي العبور الأول للناقلة التي ترفع علم ليبيريا CHRYSALIS عبر القناة منذ تعرض الناقلة لهجوم في منطقة البحر الأحمر في شهر يوليو الماضي.

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يبلغ طول السفينة 249 مترا ،وعرضها 44 مترا، وحمولتها الكلية 61341 طن.

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من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن عودة الناقلة للعبور من قناة السويس تحمل رسالة طمأنة قوية على ما تشهده منطقة البحر الأحمر وباب المندب من تطورات إيجابية تدفع نحو بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة وحرية الملاحة البحرية.

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وأوضح أن عودة السفن للعبور من قناة السويس واقع يفرضه عدم وجود بديل مستدام في ظل ارتفاع تكاليف النقل البحري عبر طريق رأس الرجاء الصالح وعدم توافر الخدمات الملاحية اللازمة للسفن، فضلا عن المخاطر البيئية من ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن زيادة استهلاك الوقود.

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وشدد ربيع على أن قناة السويس ستظل الاختيار الأول للخطوط الملاحية الكبرى التي تترقب استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر للعودة للعبور مرة أخرى من القناة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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