مال وأعمال

وزير التموين: تعزيز الاستثمارات الزراعية والغذائية مع…

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  • وزير التموين: تعزيز الاستثمارات الزراعية والغذائية مع… 6/12
  • وزير التموين: تعزيز الاستثمارات الزراعية والغذائية مع… 7/12
  • وزير التموين: تعزيز الاستثمارات الزراعية والغذائية مع… 8/12
  • وزير التموين: تعزيز الاستثمارات الزراعية والغذائية مع… 9/12
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: تعزيز الاستثمارات الزراعية والغذائية مع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 05:16 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، علي أهمية تعزيز التبادل التجاري مع الصومال، وتوفير فرص للاستثمار في مجال المنتجات الزراعية والغذائية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

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وأشار الوزير، خلال لقائه مع أسد عبد الرازق، وزير الزراعة وعضو البرلمان الصومالي إلي حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع إفريقيا، خاصة في مجالات الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد.

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ونوه إلي التطلع نحو تعزيز الشراكة مع الجانب الصومالي ودعم جهود التعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

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وأوضح فاروق، أن وزارة التموين لديها خبرات واسعة يمكن نقلها إلى الجانب الصومالي للمساهمة في تطوير قطاع الزراعة والغذاء.

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من جانبه، أشاد وزير الزراعة الصومالي بالدور الذي تلعبه وزارة التموين في تحقيق الاستقرار الغذائي، دعم سبل التعاون مع الدول الإفريقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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