منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 05:16 مساءً - دوت الخليج _ أسندت محافظة بني سويف إلى مركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC، التابع لمعهد التخطيط القومي، إعداد دراسة جدوى شاملة لمشروع إقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي على مساحة 147 فدانًا بمركز سمسطا.

وتستحوذ بني سويف على 46% من إجمالي إنتاج مصر من النباتات الطبية والعطرية، تحتل بها المركز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية.

ويسعى المشروع إلى تشجيع إجراء عمليات صناعية إضافية على إنتاج النباتات الطبية والعطرية تحولها من مدخلات أولية إلى سلع وسيطة أو نهائية تتناسب مع احتياجات السوق العالمية التنافسية؛ سعيا وراء زيادة الصادرات المصرية.

وتهدف هذه المنطقة إلى جذب الاستثمارين المحلي والأجنبي اللازمين لزيادة القيمة المضافة لتلك المحاصيل؛ بما يحسن من دخول المزارعين لها، والتوسع في صناعات الأدوية والمستخلصات الطبية والمكملات الغذائية الطبيعية والعطور ومختلف مستحضرات التجميل.

ومن المتوقع انتهاء مركز CDAC من هذه الدراسة خلال فترة لا تتجاوز 5 أشهر.