مال وأعمال

منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف

0 نشر
0 تبليغ

  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 1/11
  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 2/11
  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 3/11
  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 4/11
  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 5/11
  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 6/11
  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 7/11
  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 8/11
  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 9/11
  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 10/11
  • منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 05:16 مساءً - دوت الخليج _ أسندت محافظة بني سويف إلى مركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC، التابع لمعهد التخطيط القومي، إعداد دراسة جدوى شاملة لمشروع إقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي على مساحة 147 فدانًا بمركز سمسطا.

predco_adv_2021

وتستحوذ بني سويف على 46% من إجمالي إنتاج مصر من النباتات الطبية والعطرية، تحتل بها المركز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية.

E-Bank

ويسعى المشروع إلى تشجيع إجراء عمليات صناعية إضافية على إنتاج النباتات الطبية والعطرية تحولها من مدخلات أولية إلى سلع وسيطة أو نهائية تتناسب مع احتياجات السوق العالمية التنافسية؛ سعيا وراء زيادة الصادرات المصرية.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

وتهدف هذه المنطقة إلى جذب الاستثمارين المحلي والأجنبي اللازمين لزيادة القيمة المضافة لتلك المحاصيل؛ بما يحسن من دخول المزارعين لها، والتوسع في صناعات الأدوية والمستخلصات الطبية والمكملات الغذائية الطبيعية والعطور ومختلف مستحضرات التجميل.

AYADY
Contct_90-728

ومن المتوقع انتهاء مركز CDAC من هذه الدراسة خلال فترة لا تتجاوز 5 أشهر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا