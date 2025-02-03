الخطيب: 4.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في مصر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 05:16 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 4.5 مليار دولار ، مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية على تعزيزها.

وأكد الخطيب خلال الاجتماع الذي عقده مع خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي، في إطار ترأسهما لاجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، علي أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والكويت.

وأوضح، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2023 بلغ 3 مليارات دولار، مؤكدا الرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية

وأشاد الوزيران بالنتائج الايجابية لاجتماعات اللجنة المشتركة والتى تضمنت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والجمارك، وسلامة الغذاء، والزراعة.”، وكذا في مجال التعاون بين الغرف التجارية.

ولفت الخطيب إلي أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ومن جانبه، أكد خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعى المشترك بين البلدين وترجمة جهود البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين الكويتي والمصري على حد سواء، مشيرا إلى أهمية الاستفادة اللجنة التجارية المشتركة فى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.