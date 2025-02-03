مجموعة IDG تعتزم إنشاء مجمعا صناعيا في أكتوبر الجديدة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 01:14 مساءً - محمد أحمد ويارا الجنايني _ تخطط مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لإطلاق مجمع صناعي جديد في مدينة 6 أكتوبر الجديدة تحت اسم (e2 New October)، في إطار توسيع نطاق أعمالها في السوق.

قال شادي وليم العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية (IDG)، إن الشركة تعمل على دراسة السوق باستمرار، لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة وتلبية متطلبات المستثمرين.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتوسيع آفاق التعاون الإقليمي، عبر تطوير المناطق الصناعية المشتركة بين مصر والدول المجاورة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

أكد وليم في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” أن IDG تدمج مبادئ الاستدامة البيئية في جميع جوانب عملياتها.

وأوضح أن الشركة تطبق سبعة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تشمل تحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

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وفيما يتعلق بالحفاظ على الموارد المائية، كشف وليم عن نجاح الشركة في جمع 500,000 متر مكعب من مياه الأمطار في منطقة العلمين، لضمان توفير المياه النظيفة وتحقيق حلول مستدامة للصرف الصحي.

كما أشار إلى تبني IDG ممارسات بيئية مبتكرة، حيث قامت الشركة بتحويل نظام الإضاءة بالكامل إلى مصابيح LED، مما ساهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتكاليفها بنسبة 67%.

أضاف إن الشركة تخطط أيضًا لتثبيت الألواح الشمسية على أسطح المصانع، لتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة، إلى جانب تطبيق نظام إضاءة ذكي يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 73%، ويخفض تكلفتها بنسبة 65%.