نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: حزمة التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز الثقة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 01:14 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال اللقاء المشترك بين المصلحة ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات، على استمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولاً بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين.

وزير المالية يوجه بتعزيز التواصل مع المجتمع الضريبي لتطوير المنظومة وتحقيق العدالة

وأشارت في بيان اليوم، إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعال بين المصلحة ومؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني وتحقيق التفاعل الإيجابي مع كافة الأطراف لحل المشكلات بشكل سريع وفعال.

وخلال اللقاء، تم استعراض الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُقرّت بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، إلى جانب دعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكدت عبد العال أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.

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أضافت، أن اللقاء تناول متابعة كافة المشكلات السابقة التي طُرحت في اجتماعات اللجنة المشتركة، وتم الوصول إلى حلول لها، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية بما يساهم في بناء جسور الثقة مع كافة الأطراف.

محمد البهي: علاقة ممتدة بين الاتحاد ومصلحة الضرائب تدعم مناخ الاستثمار

من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن تقديره للتعاون المثمر بين الاتحاد والمصلحة ووزارة المالية، مؤكدًا أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار.

وأعرب البهي، عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية.

شهد اللقاء حضور قيادات مصلحة الضرائب، ومن جانب اتحاد الصناعات، رمضان جلال رمضان مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وممثلي الغرف والشركات، حيث أكد الجميع على أهمية التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والممولين، مع استمرار الجهود في تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني.

كما حضر اللقاء العديد من ممثلى الشركات، مثل دودى بلاست ،وسيتى جلاس لزجاج المائدة، ومصر للمستحضرات الغذائية (ميفاد)، وشركة لومبير، وميمكو للبلاستيك ،وأكوا فلو، وشركة سنترال فؤاد هاوس ،وسونيكس لصناعة الملابس الجاهزة.