نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة الأوكراني في حوار حصري لحابي: مهتمون بزيادة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 12:17 مساءً - سمر السيد _ يزور وزير الزراعة الأوكراني فيتالي كوفال، مصر على رأس وفدًا حكوميًا خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة حسبما أفادت السفارة الأوكرانية بالقاهرة بنظيره المصري علاء فاروق ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق؛ ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال علي عيسى وكذلك ممثلي الجانب المصري عن مجلس الأعمال المصري الأوكراني.

مفاوضات لزيادة صادراتنا من زيت عباد الشمس والبقوليات والدواجن واللحوم

وكشف المسؤول الأوكراني في حوار حصري مع نشرة “دوت الخليج”، عن إجراء مفاوضات ثنائية لزيادة صادرات عدد من المنتجات الزراعية الغذائية الأوكرانية، وخاصة زيت عباد الشمس، والبقوليات، ومنتجات الدواجن واللحوم، مؤكدًا اهتمام كييف بزيادة إمدادات الخضروات والفواكه من مصر، وخاصة الحمضيات والبطاطس والثوم والتمر.

أشار إلى أنه من المخطط عقد الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الدولية الأوكرانية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في أوكرانيا خلال النصف الثاني من عام 2025.

وقال إن الوفد الذي يزور مصر لا يضم ممثلين حكوميين فحسب، بل أيضًا قادة أعمال، مضيفًا أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لأوكرانيا إقامة روابط أفقية على مختلف المستويات بهدف تعميق التعاون الثنائي مع القاهرة في القطاع الزراعي.

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أضاف وزير الزراعة الأوكراني، أن بلاده تستهدف توسيع صادرات المنتجات الزراعية إلى مصر، ومناقشة مشروعات الاستثمار في القطاع الزراعي الصناعي، وتعزيز التعاون الثنائي.

وأكد اهتمام أوكرانيا أيضًا بتوسيع فرص وصول شركاتها إلى السوق المصرية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية للصادرات الزراعية.

القاهرة شريك تجاري مهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

ولفت أن مصر تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن كييف تصدر الحبوب والنفط والمنتجات المعدنية إلى القاهرة، في حين تستورد منها منتجات أبرزها الفواكه والخضروات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات.

وتابع بأنه على الرغم من التحديات مثل الحرب ضد أوكرانيا والاضطرابات الاقتصادية العالمية، فإن حجم التجارة بين البلدين لا يزال كبيرًا.

القاهرة تعمل بنشاط على تطوير قطاعها الزراعي..والتقنيات والأسمدة الأوكرانية يمكن أن تصبح عنصرًا مهمًا في هذا التحول

وقال إن مصر تعمل بنشاط على تطوير قطاعها الزراعي، مضيفًا أنه يمكن أن تصبح التقنيات والأسمدة الأوكرانية عنصرًا مهمًا في هذا التحول، كما يمكن للشركات الأوكرانية المشاركة في تطوير مشروعات البنية التحتية المصرية.

وأضاف وزير الزراعة الأوكراني أنه يمكن للمستثمرين المصريين أيضًا المشاركة في مشروعات تعافي الاقتصاد الأوكراني.

ولفت إلى أنه بشكل عام، يظل الأمن الغذائي أولوية رئيسة لأوكرانيا على المستويين الوطني والعالمي. وعلى الرغم من الحرب، تواصل بلاده لعب دور حاسم في ضمان استقرار أسواق الغذاء العالمية.

وقال إن مبادرة رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي وهي “حبوب من أوكرانيا” تعد شهادة حية على هذه المسؤولية، ومن خلالها، لا تدعم كييف البلدان التي تحتاج إلى المنتجات الغذائية بشكل عاجل فحسب، بل إنها تظهر أيضًا قدرتها على البقاء كمورد موثوق به للمنتجات الزراعية حتى في الأوقات الأكثر تحديًا.

وأضاف أنه بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تعمل كييف على تعزيز آليات المساعدات الإنسانية، وتوسيع فرص التصدير؛ لأن الحبوب الأوكرانية تشكل ضمانًا للأمن الغذائي لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

32 % زيادة في التبادل التجاري للمنتجات الزراعية الغذائية بين البلدين بنهاية 2024 إلى 1.4 مليار دولار

وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين للمنتجات الزراعية الغذائية بين أوكرانيا ومصر تجاوز بنهاية العام الماضي الـ 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بنسبة 32% عن العام السابق عليه 2023.

وأضاف أنه فيما يتعلق بهيكل الصادرات الأوكرانية للقاهرة، من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن القمح يعد أحد المنتجات الرئيسة، إلا أن نسبة مساهمته تبلغ حوالي 26% من إجمالي الصادرات الزراعية إلى مصر بقيمة 359.8 مليون دولار (1.91 مليون طن).

الذرة استأثرت بما يقرب من 39% من جملة الصادرات الأوكرانية للقاهرة خلال العام الماضي

وتابع أن الذرة تظل هي السلعة التصديرية الرئيسة، والتي استأثرت بما يقرب من 39% من جملة الصادرات الأوكرانية لمصر خلال العام الماضي، وبقيمة 541.8 مليون دولار (3.32 مليون طن)، كما تستحوذ كلا من فول الصويا وزيت عباد الشمس وكعكة الزيت على حجم صادرات كبير.

وتوقع وزير الزراعة الأوكراني، أن تشهد صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى مصر مزيدًا من النمو خلال العام الجاري 2025، وخاصة بسبب توسيع نطاق السلع وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال إن بلاده تعمل مع مصر بنشاط على توسيع التعاون الزراعي الثنائي، مشيرًا إلى إجراء مفاوضات لزيادة صادرات عدد من المنتجات الزراعية الغذائية الأوكرانية، وخاصة زيت عباد الشمس، والبقوليات، ومنتجات الدواجن واللحوم.

توحيد متطلبات الشهادات وإجراءات الصحة النباتية لتوسيع نطاق المنتجات المصدرة

بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على توحيد متطلبات الشهادات وإجراءات الصحة النباتية لتوسيع نطاق المنتجات المصدرة.

وفيما يتعلق بالواردات، أكد الوزير اهتمام أوكرانيا بزيادة إمدادات الخضروات والفواكه من مصر، وخاصة الحمضيات والبطاطس والثوم والتمر.

وقال إن الجانبين يعملان على إمكانية توسيع الشراكة الثنائية، وجذب المستثمرين المصريين إلى صناعة معالجة المنتجات في أوكرانيا، فضلاً عن تبسيط إجراءات التجارة بين البلدين.

وأضاف أنه من المخطط عقد الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الدولية الأوكرانية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في أوكرانيا خلال النصف الثاني من عام 2025.