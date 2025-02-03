ترامب يتعهد بفرض رسوما جمركية على المنتجات الأوروبية قريبا…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 11:08 صباحاً - العربية نت _ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، أن المنتجات الأوروبية ستكون “قريبا جدا” مستهدَفة بدورها برسوم جمركية، وذلك عقب رسوم جمركية فرضها على منتجات من كندا والمكسيك والصين.

وقال ترامب للصحافة “إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار. إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات، ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة”، مضيفا “ليس لدي جدول زمني لكن الأمر سيحدث قريبا جدا”.

وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على واردات الصين، تطبق اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وردّت كندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 25% على الواردات الأمريكية، مما ينذر باضطراب اقتصادات الدول الثلاث، في حين أعلنت الصين أنها ستطعن في الرسوم الجمركية الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مضادة لم تحددها بعد.