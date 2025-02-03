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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار بعد فرض ترامب رسوما… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 11:08 صباحاً - _ تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار، مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين مطلع الأسبوع.
وبحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 2784.84 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2825.80 دولار للأونصة.
وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب المُقوَّم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وفق وكالة ” ”.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على واردات الصين، تطبق اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
وردّت كندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 25% على الواردات الأميركية، مما ينذر باضطراب اقتصادات الدول الثلاث، في حين أعلنت الصين أنها ستطعن في الرسوم الجمركية الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مضادة لم تحددها بعد.
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كما تأثرت أسعار الذهب سلبًا بعمليات جني الأرباح، بعد تجاوزه مستوى 2800 دولار للأونصة لأول مرة الأسبوع الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2817.23 دولار للأونصة.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 30.94 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 967.20 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1,003.26 دولار للأونصة.
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