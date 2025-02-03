نعرض لكم الان تفاصيل خبر 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب المحلية خلال أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 09:14 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 1.3% بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% وبقيمة 27 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 3860 جنيهًا، واختتم حول 3910 جنيهات.

كما ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2771 دولارًا، ولامست 2817 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 يناير الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع حول 2798 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 4469 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3351 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2607 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 31 ألف و280 حنيها.

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ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، واختتم حول 3910 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأوضح إمبابي أن البيانات الأمريكية الضعيفة، وتهديدات التعريفات التجارية المتصاعدة دفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبدأت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع بالتداول عند 2771 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت إلى 2740 دولارًا، ثم إلى 2731 دولارًا ، وهو أدنى مستوى للأوقية خلال تعاملات الأسبوع.

وشهد صباح الثلاثاء ارتفاع أسعار الذهب إلى 2760 دولارًا، وسط ترقب الأسواق لقرارا الفيدرالي الأمريكي.

وأبقى البنك المركزي المصري الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما دفع الذهب الفوري إلى الانخفاض لفترة وجيزة إلى 2745 دولارًا للأوقية، ولكن الذهب تعافى بسرعة، صباح يوم الخميس، وسجل الذهب 2772 دولارًا للأوقية.

ودفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة أسعار الذهب إلى مستوى 2800 دولار للأوقية عدة مرات خلال تداولات يوم الخميس.

فيما شهد صباح يوم الجمعة تصعيدًا للحديث عن الحرب التجارية، مع تقارير متضاربة، ما دفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2817.21 دولارًا للأوقية، ثم تراجعت الأسعار مرة أخرى حول 2800 دولار للأوقية.