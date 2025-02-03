عاجل.. مجموعة بوخمسين الكويتية تدرس إنشاء فندق في مصر بتكلفة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 فبراير 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جواد بو خمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة “بوخمسين القابضة” الكويتية، خلال زيارته لدولة الكويت، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، كما تم استعراض جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال الخطيب إن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر في مجالات إدارة الفنادق والتمويل وإدارة المطاعم، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصري بمجال إدارة الفنادق حيث تدرس إنشاء فندق جديد باستثمارات 125 مليون دولار.

وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط.

وأشار إلى عمل الحكومة أيضًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

وأشار الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

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ومن جانبه أكد جواد بو خمسين، رئيس مجلس إدارة مجموعة ” بوخمسين القابضة ” الكويتية، حرص المجموعة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة.

وأشار بو خمسين إلى أن المجموعة تعمل حاليا على إنشاء مشروعين جديدين بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.