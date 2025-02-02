نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. استراتيجيات مبتكرة لمواكبة تزايد الطلب على الأراضي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 09:14 مساءً - محمد أحمد ويارا الجنايني _ في ضوء الطلب المتزايد والمتنامي على الأراضي الصناعية المرفقة، وما تشهده مصر من تزايد مستمر في طلبات الاستثمار على خلفية التحولات الاقتصادية الراهنة، أصبح القطاع الصناعي يشهد تحولات جوهرية تواكب الزيادة المتسارعة في طلبات الاستثمار.

وأشار عدد من خبراء القطاع إلى أن السوق تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال طرح الأراضي الصناعية، حيث تعمل الحكومة على توسيع قاعدة الأراضي المتاحة، بهدف توفير بيئة مواتية تعزز من جذب الاستثمارات، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تفرضها حركة النمو الصناعي السريع. وأكدوا أن شركات التطوير الصناعي تبذل جهودًا مضاعفة لتطوير أراضٍ صناعية جديدة، تعمل على استيعاب الاحتياجات المتزايدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي سياق متصل، أفاد الخبراء بأن الحلول العاجلة التي يمكن أن تسهم بها شركات التطوير الصناعي لمواكبة هذا الزخم من الطلب تتمثل في تخصيص مساحات صناعية صغيرة نسبيًا، تبدأ من 2500 متر مربع، وذلك لتيسير البدء الفوري للمشروعات، مع إمكانية التوسع المستقبلي وفقًا للمتطلبات المتغيرة للمستثمرين. وشددوا على ضرورة تسريع عملية ترفيق الأراضي، وتوفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه، بما يعزز من القدرة الاستيعابية للأراضي ويوفر بيئة صناعية جاهزة وسريعة التنفيذ. كما أكدوا على أهمية تحديد مواقع استراتيجية للأراضي المرفقة، تكون قريبة من شبكات الطاقة والبنية التحتية الأساسية، مما يساهم في تسريع عملية تنفيذ المشروعات الصناعية وتحقيق نتائج ملموسة في زمن قياسي.

من ناحية أخرى، لفت الخبراء إلى أن تبني نموذج المطور الصناعي يعد من أبرز الحلول الفعالة التي أثبتت نجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في المناطق الصناعية. وأوضحوا أن دور المطور الصناعي لا يقتصر فقط على توفير الأراضي، بل يمتد إلى إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية بكفاءة عالية، بما يضمن استدامة المرافق الحيوية مثل الصيانة والإدارة الفنية والبنية التحتية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استمرارية الإنتاج ويرتقي بمستوى التنافسية للمشروعات.

وعن القطاعات الصناعية الأكثر طلبًا على الأراضي المرفقة، أشار الخبراء إلى أن الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة تتصدر قائمة الأنشطة الجاذبة للاستثمار، تليها الصناعات الهندسية، الدوائية، والغذائية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

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وأكدوا أن التغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لا سيما تبني بعض الدول الكبرى لسياسات تجارية حمائية، تمثل فرصة ذهبية لمصر لاستقطاب استثمارات جديدة، حيث تدفع هذه السياسات الشركات العالمية، وفي مقدمتها الشركات الصينية، إلى البحث عن أسواق بديلة، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية بوصفها مركزًا صناعيًا واعدًا قادرًا على استيعاب مختلف القطاعات الصناعية واستدامة النمو.

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