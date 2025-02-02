نعرض لكم الان تفاصيل خبر عضو غرفة مواد البناء: تطوير المناطق الصناعية القائمة ضرورة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 08:16 مساءً - محمد أحمد ويارا الجنايني _أكد طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية القائمة، وخصوصا منطقة برج العرب، التي شهدت تراجعاً كبيرًا في دورها الحيوي.

أشار زيدان، الذي يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة مجموعة شركات «ليسيكو مصر» المتخصصة في الأدوات الصحية والسيراميك، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، إلى أن هذه المنطقة التي كان من المفترض أن تلعب دوراً محوريا في دفع عجلة الإنتاج، أصبحت الآن أشبه بمدينة مهجورة تفتقر إلى أبسط الخدمات الضرورية للعاملين مثل وسائل النقل والمرافق الأساسية.

وأوضح أن أصحاب المصانع في المنطقة يتحملون أعباء مالية كبيرة نتيجة لغياب الدعم والخدمات اللازمة، مشيرًا إلى أن تلك الأعباء كبدت العديد من المصانع خسائر ضخمة، ما دفع بعضها إلى تقليل حجم الإنتاج أو حتى إغلاق بعض الخطوط.

ويرى زيدان، أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في القطاع الصناعي، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية وتحسين بيئة العمل في هذه المناطق الصناعية الحيوية.

وأكد على ضرورة تقديم حزمة من الحوافز المالية والإجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025، من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء، وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.

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نقص الخدمات يكبد أصحاب المصانع أعباء كبيرة ويدفعهم لتقليص الإنتاج

وشدد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء على أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية شاملة في مناطق جديدة مثل سيناء، مع تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في إقامة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية.

ولفت إلى أن هذه المناطق تمثل أحد أبرز سبل تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في شرق قناة السويس، التي تعد من أهم الممرات المائية العالمية بفضل ارتباطها بالأسواق العالمية وطرق الملاحة البحرية.

ونبّه زيدان إلى أهمية إعطاء أولوية للاستثمار الصناعي والتعديني، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات يمكن أن تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل واسعة وتساهم في إنشاء مدن صناعية متخصصة.

وأشار إلى أهمية عقد لقاءات بين الحكومة والمستثمرين وتنظيم زيارات لجميع المناطق الصناعية لتقييم وضعها على أرض الواقع، بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص التي تخدم مصلحة الدولة والقطاع.