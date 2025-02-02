الخطيب: إزالة التحديات التي تواجه الشركات المستثمرة في مصر…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 06:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على إزالة التحديات التي تواجهها الشركات المستثمرة في مصر في كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا التواصل مع المستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة في مصر وتذليل العقبات التي تواجهها.

جاء ذلك، في سياق لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي والذي يترأسه عن الجانب الكويتي محمد جاسم الصقر، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وكذا جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

واستعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى حرص الوزارة على التنسيق مع مجلس التعاون الكويتي لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري.

وأشار «الخطيب» إلى جهود الدولة فيما يتعلق بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية، حيث تم منح 44 رخصة ذهبية حتى الآن، لافتا إلى أن السوق المصري يمتلك عدد كبيرا من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.

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وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.