مال وأعمال

وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر

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  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 1/11
  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 2/11
  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 3/11
  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 4/11
  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 5/11
  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 6/11
  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 7/11
  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 8/11
  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 9/11
  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 10/11
  • وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدا ولمدة شهر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً ببدء فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025، غداً الإثنين ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للمشاركة.

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ووفقًا للقرار الوزاري، يتعين على المحال التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين في المناطق التابعة لها محالهم.

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كما نص القرار على ضرورة إعلان المحال المشاركة عن أسعار السلع المعروضة للبيع، مع بيان الأسعار التي كانت تباع بها تلك السلع في الشهر السابق على التصفية.

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وأشار وزير التموين في بيان، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس، بالإضافة إلى محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (مثل الأحذية والحقائب) وغيرها من الأنشطة التجارية.

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كما شدد فاروق على أهمية تسهيل الإجراءات لأصحاب المحال الراغبين في المشاركة، وطالب مديري المديريات بتكثيف الرقابة على السلع المعروضة لضمان جودتها والتزام المحال بالأسعار المعلنة والتخفيضات المقررة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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